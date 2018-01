Basel - Gina Proenza erhält den Helvetia Kunstpreis 2018. Die Preisträgerin ist Absolventin des Bachelor-Studiengangs «Art Visuels» an der Haute Ecole d'Art de Lausanne. Der Helvetia Kunstpreis versteht sich als Förderpreis für junge Kunstschaffende und ist mit einem Preisgeld von 15 000 Franken sowie der Möglichkeit einer Soloausstellung an der LISTE - Art Fair Basel dotiert.

Der Helvetia Kunstpreis 2018 geht an Gina Proenza (*1994). Die Preisträgerin hat den Bachelor-Studiengang «Arts Visuels» an der Haute Ecole d'Art de Lausanne absolviert. Ihre prämierte Präsentation ist ein Konvolut von medial unterschiedlichen Arbeiten. Deren Ausgangspunkt ist die Geschichte eines kolumbianischen Dorfes, das im 17. Jahrhundert von entflohenen Sklaven gegründet wurde und lange unentdeckt blieb. Die Bewohner teilten nicht nur eine eigene Kultur, sondern auch die Sprache «Palenquero». Die Künstlerin hat einen besonderen Sinn für Storytelling und es gelingt ihr, die Narration überzeugend szenografisch umzusetzen. Sie eröffnet räumliche, erzählerische und sogar olfaktorische Erfahrungen, wobei sie in der Umsetzung der einzelnen Gattungen sowohl in konzeptioneller wie in visueller Hinsicht ein hohes Niveau beweist. Auch die Welthaltigkeit ihrer Fragestellungen ...

