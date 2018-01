Basel - Die prosperierende Wirtschaft in der Nordwestschweiz stützt die Nachfrage nach Wohneigentum, wie der BKB-Eigenheimindex 2018 zeigt. Im Unterschied zur übrigen Schweiz blieb die Preisdynamik in der Region im zweiten Halbjahr 2017 deshalb ungebrochen.

Aber auch in der Nordwestschweiz sind die Unterschiede markant: Weil sich das Wohneigentum an gesuchten Lagen in den letzten zehn Jahren teilweise um über 40 Prozent verteuert hat, kostet heute ein Eigenheim in einigen Basler Quartieren mehr als doppelt so viel wie beispielsweise in Büsserach (SO).

In einem kurzen Video erläutert Donato Scognamiglio, CEO von IAZI, weshalb das wirtschaftliche Umfeld genauso wie die Lage einen grossen Einfluss auf die Preisentwicklung bei Immobilien hat.

Wirtschaftsdynamik stimuliert die Nachfrage nach Eigenheim

Im zweiten Halbjahr 2017 stiegen ...

