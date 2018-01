Frankfurt - Die Ölpreise stehen aufgrund einer Stimmungseintrübung weiter unter Druck, so die Analysten der Commerzbank. Brent verbillige sich am Morgen auf 68,5 USD je Barrel und gebe damit den dritten Tag in Folge nach. WTI falle auf 64 USD je Barrel. WTI sei gestern deutlich stärker als Brent gefallen.

