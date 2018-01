Berlin - Positiv sei, dass die Hauptforderung der Europäischen Bürgerinitiative (EBI) "Wasser ist Menschenrecht" in der Europäischen Gesetzgebung erstmals berücksichtigt werde, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgeden Pressemeldung: Die Neufassung der Trinkwasser-Richtlinie, die morgen (1.2.

Den vollständigen Artikel lesen ...