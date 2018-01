Köln (ots) - Streaming-Plattform weitet Programminhalte aus / Kanal der Deutsche Sporthilfe bietet exklusive Einblicke in Alltag von Sportlern



Durch eine strategische Partnerschaft mit der Stiftung Deutsche Sporthilfe erweitert sporttotal.tv sein Portfolio. Seit 2017 überträgt die Streaming-Plattform Amateursport, zunächst vor allem Fußball, von der vierthöchsten Spielklasse abwärts, live, auf Abruf und in Highlight-Clips.



Nun folgt der nächste Schritt: Das Portal ergänzt sein Angebot um weitere Sportarten. Partner dieser Expansion ist die Stiftung Deutsche Sporthilfe, die zukünftig über einen eigenen Channel bei sporttotal.tv verfügt. Dort gibt es neben Berichten zu Sportveranstaltungen und Events auch exklusive Einblicke in den Alltag verschiedener Spitzenathleten: von der Stiftung unterstützte Sportler, darunter Welt- und Europameister, bieten zukünftig Einblicke in ihre Trainingsarbeit, Wettkampfvorbereitungen und geben persönlich Auskunft über ihre Ziele, Erwartungen und Stimmungslagen.



"Wir freuen uns sehr über das große Interesse der Deutschen Sporthilfe und sind ausgesprochen glücklich, die Gespräche schnell zu einem tollen Ergebnis gebracht zu haben. Durch die Zusammenarbeit im Streaming-Bereich wird sporttotal.tv eine zusätzliche, sehr emotionale Seite des Sports beleuchten, produziert von den Athleten persönlich. Fans bekommen besondere Einblicke und können sich ein Bild von der Arbeit machen, die hinter jeder sportlichen Höchstleistung steckt. Ein spannender Ausbau für unsere Plattform, die neben vielen Liveübertragungen jetzt zusätzliche und außergewöhnliche Inhalte bietet", kommentiert Peter Lauterbach, CEO der SPORTTOTAL AG, die neuen Inhalte: "Diese Kooperation stellt eine hervorragende Weiterentwicklung unserer kontinuierlich wachsenden Sport-Community dar."



Dr. Michael Ilgner, Vorsitzender des Vorstands der Stiftung Deutsche Sporthilfe, begrüßt die neuen Möglichkeiten der Partnerschaft: "Um als Athlet in der Weltspitze anzukommen, braucht es neben Talent auch extrem viel Einsatz, Fleiß und unzählige Trainingsstunden. Dies passiert zumeist abseits der öffentlichen Wahrnehmung. Hier den Zuschauern und Fans nun ein Schaufenster zu geben, um unsere Athleten besser kennenzulernen und ihre Leistungen zu würdigen, ist ein toller Schritt. Sporttotal.tv ist eines der spannendsten Projekte im Sportmedienmarkt der letzten Jahre. Für uns die ideale Plattform, um die Motivation und die Leidenschaft unserer vielen Sportler gemeinsam mit einem starken Partner zu präsentieren."



Einer der ersten Sportler, der im neuen Sporthilfe-Kanal auf sporttotal.tv Einblicke in seine Trainingsarbeit gewährt, ist Alexander Wieczerzak, 26. Der Judo-Weltmeister von 2017: "Judo ist ein faszinierender Sport. Bis in die Weltspitze vorzudringen erfordert aber jahrelange harte Arbeit. Ich hoffe, mit dem Einblick in meinen Trainingsalltag auch neue, interessierte Zuschauer für meinen Sport zu begeistern. Ein eigener Channel auf sporttotal.tv spielt eine große Rolle für uns Athleten und macht unsere Medienarbeit einfacher und professioneller. Es ist großartig, jetzt selbst die Regie zu übernehmen und den Alltag so zu zeigen, wie wir ihn erleben."



Über sporttotal.tv



Die sporttotal.tv gmbh, eine 100-Prozent-Tochter der SPORTTOTAL AG (ehemals _wige MEDIA AG), schloss im Juli 2017 einen Zehn-Jahres-Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) zur Steigerung der Sichtbarkeit des Amateurfußballs. Gemeinsam werden Amateurvereine in Deutschland von der vierthöchsten Spielklasse abwärts mit einer speziellen Technologie ausgestattet, die es erlaubt, Fußballspiele in hoher Qualität und vollautomatisch live bei sporttotal.tv zu übertragen. Der Zuschauer kann z.B. über die App (kostenlos im Store) selbst Regie führen, die Perspektive bestimmen und Szenen in den sozialen Medien teilen. Zudem kooperiert sporttotal.tv mit dem reichweitenstärksten Amateurfußballportal FUSSBALL.DE, das vom DFB und seinen Landesverbänden betrieben wird.



Die Nutzung des Angebots ist kostenfrei, das Portal finanziert sich durch Werbeerlöse. Mittlerweile wurden deutschlandweit über 200 Kamerasysteme bei Vereinen aus 20 Ligen installiert. Über 1000 Spiele wurden bereits gestreamt. In der Rückrunde der vergangenen Saison startete das Projekt mit einer Pilotphase in Bayern und Niedersachsen.



Herzstück von sporttotal.tv ist eine einzigartige 180-Grad-Kamera Technologie, die fest am Spielfeld installiert wird. Die besondere Innovation des Systems ist ihre Software, die in der Lage ist, dem Spielgeschehen vollautomatisiert zu folgen - ohne Chip im Ball oder im Trikot eines Spielers.



Als Gründungspartner unterstützen Allianz Deutschland AG, Deutsche Post AG sowie Telekom Deutschland die sporttotal.tv gmbh. BILD ist Medienpartner und hat bereits zur Rückrunde 2016/2017 eine wöchentliche Highlight-Show zu den von sporttotal.tv aufbereiteten Spielen gestartet.



Über die Deutsche Sporthilfe



Seit 1967 unterstützt die Stiftung Deutsche Sporthilfe Nachwuchs- und Spitzensportler auf dem Weg zu großen Erfolgen. Mit ihren verantwortungsbewussten und kreativen Förderkonzepten, die kontinuierlich den Rahmenbedingungen der Athleten angepasst werden, ist sie die wichtigste private Sportförderinitiative in Deutschland. Dabei unterstützt sie sowohl finanziell als auch bei der Karriereplanung und in der Persönlichkeitsentwicklung. Geförderte Sportler sind zu 90% an deutschen Erfolgen bei internationalen Wettkämpfen beteiligt. Dazu gehören fast 250 Goldmedaillen bei Olympischen Spielen sowie weit über 300 Goldmedaillen bei den Paralympics.



"Nationale Förderer" der Deutschen Sporthilfe sind Deutsche Lufthansa, Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom und Deutsche Post. Sie unterstützen die Deutsche Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.



