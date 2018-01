Wien - Der Fondsanbieter Fidelity International hat seinen Wholesale-Vertrieb in Deutschland verkleinert, so die Experten von "FONDS professionell".Drei Mitarbeiter hätten das Unternehmen mit Sitz in Kronberg bei Frankfurt inzwischen verlassen: Martin Stenger, der Leiter des Vertriebs an unabhängige Finanzberater und Versicherungen, Philipp Graf von Königsmarck, verantwortlich für den Vertrieb an Family Offices und Vermögensverwalter, und Greta-Lisa Frey, Spezialistin für Altersvorsorge-Lösungen im Wholesale-Team.

