GENF (dpa-AFX) - Die internationale Luftfrachtbranche erwartet nach einem außergewöhnlich guten Jahr 2017 auch für das laufende Jahr deutliche Zuwachsraten. Die Nachfrage nach Frachtraum werde voraussichtlich um 4,5 Prozent steigen, teilte der internationale Airline-Verband IATA am Mittwoch in Genf mit. Dazu trügen die Konsumlust, der wachsende Online-Handel sowie der Transport temperaturempfindlicher Güter wie Pharmazeutika bei.

Im vergangenen Jahr beförderten besonders afrikanische Luftlinien dank eines boomenden Handels mit Asien deutlich mehr Güter. Hier lag das Plus im Vorjahresvergleich bei 24,8 Prozent. In Europa zog die Frachtraumnachfrage um 11,8 Prozent an. Weltweit wurde ein Plus von neun Prozent verzeichnet, das stärkste seit der Finanzkrise./mrd/DP/das

