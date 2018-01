WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Arbeitskosten im vierten Quartal wie erwartet gestiegen. Der entsprechende Index sei um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal geklettert, teilte das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mit. Ökonomen hatten diesen Anstieg erwartet. Im Vorquartal waren die Arbeitskosten noch um 0,7 Prozent gestiegen./jsl/tos

