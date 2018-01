Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . ZFA-Chefin Heike Arbter beim Zertifikate Jahresauftakt in der Wiener Börse: "Ich bin seit 1990 im Geschäft, so etwas habe ich noch nicht erlebt. 2017 war ein Ausnahmezustand, das war ein Ganzjahresthema. Und es war mit 3.1.2018 nicht zu Ende, wir werden auch die nächsten Monate intensiv damit beschäftigt sein. Das ist gemeinsame Aufgabe. Ich möchte mich bei all jenen bedanken, die sich bemühen. Da nenne ich auch die FMA, ich bin auch in Europa unterwegs und weiss, dass es in anderen Ländern sogar noch schwerer gemacht wurde." Arbter brachte Zertifikate-spezifische Punkte aus MiFID II, begonnen bei der Rechtsgrundlage, an: Zertifikate sind Nichteigenkapitalinstrumente. Sind...

