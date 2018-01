Die gute Konjunktur stellt Deutschland vor ein Problem, das es so seit Jahrzehnten nicht gegeben hat: In einigen Branchen wird es für Arbeitgeber immer schwerer, freie Stellen zu besetzen. Doch nicht alle profitieren vom Boom.

Deutschland steht vor einem Luxusproblem, dass es hierzulande seit den 1970er-Jahren nicht mehr gegeben hat: Es gibt zu wenig Arbeitskräfte, jedenfalls in einigen Bereichen. "In der Bauwirtschaft, im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Gesundheits- und Pflegebereich macht sich Knappheit bemerkbar", heißt es im Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung. "Der Fachkräftemangel wird ein ernstzunehmendes Problem in dieser Legislaturperiode", sagte die geschäftsführende Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) am Mittwoch bei der Vorstellung des Berichts in Berlin.

Die positive Kehrseite des Problems mancher Arbeitgeber zeigt sich allerdings für viele Arbeitnehmer: Die Löhne und Gehälter werden in diesem Jahr voraussichtlich mit vier Prozent stärker steigen als die durchschnittlich 1,6 Prozent in den vergangenen fünf Jahren. Dass Arbeitskräfte knapper werden, zeigt sich nach dem Bericht etwa darin, dass es länger dauert, freie Stellen zu besetzen: Die Vakanz-Zeit ist von 50 Tagen im Jahr 2010 auf 100 Tage im vergangenen Jahr gestiegen. Softwareingenieure etwa werden überall gesucht und immer seltener gefunden.

In der Bauwirtschaft allerdings zeigt sich ein gemischtes Bild, wie das DIW festgestellt hat. "Etliche Betriebe zögern, ihre Kapazitäten auszuweiten und mehr Leute einzustellen", sagt DIW-Bauexperte Claus Michelsen. Die Erfahrung der 1990er-Jahre ...

