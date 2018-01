Niederweningen - Der Industriekonzern Bucher hat 2017 von einer Erholung im Bereich Landwirtschaft und Kommunalfahrzeuge profitiert und Umsatz und Auftragseingang gesteigert. Alle Divisionen trugen zur positiven Umsatzentwicklung bei. Für das Berichtsjahr rechnet die Gruppe mit einer verbesserten Betriebsgewinnmarge und einer deutlichen Zunahme des Konzernergebnisses und auch der Ausblick für das laufende Jahr fällt mit Blick auf Umsatz und Marge positiv aus.

Der Umsatz stieg 2017 insgesamt um rund 11% auf 2,65 Mrd CHF. Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte ergab sich ein Plus im Vergleich zum Vorjahr von 9,4%, wie der Zürcher Landmaschinen-, Fahrzeug- und Anlagenbauer am Mittwoch mitteilt. Der Auftragseingang wuchs um 20% auf 2,87 Mrd CHF, und stieg bereinigt um 18%. Der Auftragsbestand lag per Ende Jahr mit 960 Mio CHF um 32% über dem Wert von Ende 2016.

Höhere Nachfrage bei Kuhn

Die Nachfrage nach Produkten von Bucher Industries habe markant zugelegt, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Die bereits Ende 2016 gestiegenen Preise in der Milch- und Viehwirtschaft seien 2017 auf gutem Niveau stabil geblieben und hätten zu einer Erholung des Marktes für Landtechnik (Kuhn Group) geführt.

Der Umsatz (+16% auf 1,08 Mrd CHF) in dieser grössten Division und der Auftragseingang (+22%, 1,14 Mrd) legten deutlich zu. Aufgrund der volatilen und tiefen Preise im Ackerbau seien die Landwirte in Nordamerika bei Investitionen zurückhaltend geblieben. Der wichtige Markt Frankreich hatte noch immer mit ...

