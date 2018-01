Frankfurt - US-Präsident Donald Trump hat letzte Nacht in seiner "Rede an die Nation" den US-Kongress aufgefordert, einem Investitionsprogramm in die Infrastruktur von mindestens 1,5 Bio. USD zuzustimmen, so die Analysten der Commerzbank. Konkrete Details sei Trump aber schuldig geblieben.

