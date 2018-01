Engelberg - Die Titlis-Bergbahnen haben im Geschäftsjahr 2016/17 Ertrag und Gewinn deutlich gesteigert. Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionären entsprechend eine höhere Dividende vor. Für das laufende Jahr zeigt sich die Gesellschaft zuversichtlich.

Titlis verzeichnete im per Ende Oktober abgeschlossenen Geschäftsjahr eine gute Auslastung. Mit insgesamt 1,16 Mio Gästen sei im abgelaufenen Geschäftsjahr das zweitbeste Resultat in der Firmengeschichte erreicht worden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies 8,2% mehr Gäste. Dabei wurde sowohl bei den Schneesportlern und Einzelreisenden als auch bei den Gruppen ein Zunahme verzeichnet.

Betriebsertrag gesteigert

Die erfreuliche Gästeentwicklung schlug sich in steigenden Erträgen nieder. So verbesserte sich der Betriebsertrag insgesamt um 8,3% ...

