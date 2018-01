Fenecon gibt auf dem Gemeinschaftsstand von StoREgio (Halle 6, Stand 712) auf der E-World Energy & Water Anfang Februar in Essen Einblicke in insgesamt über 40 ausgewählte Referenzprojekte aus Industrie- und EVU-Projekten. Die dezentralen Speicherserien der Fenecon Pro- und Commercial-Baureihen sind erfolgreich in die Geschäftsmodelle von Unternehmen wie Caterva, Ampard sowie diversen weiteren Energieversorgern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...