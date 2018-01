Berlin (ots) -



Nach den milden Temperaturen der vergangenen Wochen fragen sich Gartenbesitzer, ob es aufgrund des Klimawandels überhaupt noch notwendig ist, Bäume und Sträucher vor Frost zu schützen. Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e. V. rät weiterhin dringend dazu.



Fröste verursachen Schäden



Selbst wenn die Jahresdurchschnittstemperatur in den meisten Lagen heute höher liegt als früher, sind die absoluten Temperaturen unverändert. Ein weiterer Effekt ist auffällig: Bäume und Sträucher haben mit steigenden Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht zu kämpfen. Das ist deshalb ein Problem, weil Pflanzen die Temperatur als Indikator für den Wechsel der Jahreszeiten nutzen. Laut einer Studie des Max-Planck-Institutes für Entwicklungsbiologie in Tübingen sind vor allem Länder wie Kanada und Russland von den stärkeren Temperaturschwankungen betroffen. Pflanzen, Tiere und Menschen seien hier inzwischen innerhalb weniger Tage viel höheren Temperaturunterschieden ausgesetzt. Auch in Deutschland sei dieser Effekt zu beobachten. So beispielsweise in Wiesbaden, wo der durchschnittliche Unterschied zwischen Tag und Nacht seit 1992 von 1,2 auf 5,2 Grad angestiegen sei.



Gehölze unterschiedlich schützen



Experten empfehlen daher weiterhin, Gartengehölze im Winter zu schützen. Denn wenn Pflanzen, bei milden Tagestemperaturen zu früh austreiben und das Thermometer nachts wieder unter null Grad fällt, können auch leichte Fröste erhebliche Schäden verursachen. Welche Pflanzen mit welchen Mitteln geschützt werden, erfahren Gartenfreunde im Fachhandel vor Ort. Mediterrane Pflanzen verbringen die kalte Jahreszeit am besten im Wintergarten oder im Treppenhaus. Größere Exemplare können auch in den Gewächshäusern benachbarter Baumschulen eingelagert werden, wenn diese den Service anbieten. Für Gartengehölze empfiehlt der Baumschulverband schützendes Herbstlaub auf den Wurzeln, bei empfindlichen Pflanzen licht- und luftdurchlässiges Wintervlies. Der geeignete Rückzugsort ist ein geschützter Standort, der den natürlichen Anforderungen der Pflanze möglichst nahe kommt.



Baumschulen aus der Region haben Tipps



Die besten Tipps und Tricks für den angemessenen Winterschutz der Gartenpflanzen gibt es bei den Baumschulen vor Ort, denn dort hat man praktische Erfahrungen aus der Region. Auf www.gruen-ist-leben.de gibt es eine Suchfunktion für Baumschulen in der Nähe.



