Ohne Mut zum Wahnsinn wäre die Welt langweiliger und viele gute Ideen nicht wahrgeworden. Trotzdem sollte jeder Bewerber oder Gründer, der etwas Außergewöhnliches starten will, einen wichtigen Rat beherzigen.

Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ist mir gerade so eingefallen. Dabei ist das eigentlich gar nicht meine Haltung. Ich finde: Wenn nicht ab und an mal einer mit vollem Karacho aus den eingefahrenen Spuren ausbrechen würde, wenn sich nicht hin und wieder mal einer aber so was von grandios überschätzen würde - dann wäre die Welt ein bisschen langweiliger und ein paar echt gute Ideen wären nie wahr geworden. Insofern also: Mut zum Wahnsinn? Ja, bitte!

Das ist die eine Seite der Medaille. Dann gibt es da aber auch noch die andere. Auf dieser Seite steht: Realitätsabgleich. Wir sind hier nicht in der Langweiler-Ecke bei den Bedenkenträgern, die was dagegen haben, dass einer mal einfach was probiert, spektakulär scheitert und dann etwas Neues probiert. Nein, ich appelliere einzig und allein dafür, dass jeder, der etwas echt Außergewöhnliches starten will, vorher eben schnell in sich geht (meinetwegen mit Yoga) und genau prüft: Entspricht das, was ich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...