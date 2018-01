ROUNDUP: Siemens-Aktionäre fordern Augenmaß bei neuer Strategie

MÜNCHEN - Siemens -Chef Joe Kaeser hat vor Aktionären für seine neue Strategie geworben, den einzelnen Bereichen mehr Freiräume und Selbstständigkeit zu geben. "Konglomerate alten Zuschnitts haben keine Zukunft mehr", sagte er am Mittwoch auf der Hauptversammlung in München. Deswegen müssten nun die Voraussetzungen für einen Siemens-Konzern der nächsten Generation geschaffen werden. Die Aktionäre selbst befürworteten den Kurs grundsätzlich, forderten aber Augenmaß und insistierten, positive Errungenschaften nicht zu leichtfertig aufzugeben.

Kaeser bringt Lösung für Siemens-Standort Görlitz ins Spiel

MÜNCHEN - Siemens -Chef Joe Kaeser hat eine mögliche Lösung für den von der Schließung bedrohten Standort im sächsischen Görlitz ins Spiel gebracht. Man erwäge ein "Industriekonzept Oberlausitz", sagte Kaeser am Mittwoch anlässlich der Siemens-Hauptversammlung in München. Vorstellbar wäre etwa, dass das Werk eigenständiger werde, dabei aber zunächst unter dem Dach von Siemens verbleibe.

Flugzeugabsatz und Steuerreform bescheren Boeing Rekordgewinn

CHICAGO - Ein Produktionsrekord und die US-Steuerreform haben dem Luftfahrt- und Rüstungskonzern Boeing 2017 einen überraschend hohen Rekordgewinn beschert. Unter dem Strich verdiente der Airbus-Rivale aus den USA im vergangenen Jahr 8,2 Milliarden US-Dollar (6,6 Mrd Euro) und damit zwei Drittel mehr als ein Jahr zuvor.

Eli Lilly schreibt wegen US-Steuerreform Verlust

INDIANAPOLIS - Die US-Steuerreform hat dem US-Pharmakonzern Eli Lilly im vierten Quartal einen hohen Verlust eingebrockt. Zudem fielen Kosten für einen umfangreichen Stellenabbau an. Das Minus lag im Schlussquartal bei rund 1,7 Milliarden US-Dollar, teilte Eli Lilly am Mittwoch in Indianapolis mit.

Daimler stellt Mitarbeiter aus Lobbyvereinigung EUGT frei

STUTTGART - Im Zusammenhang mit den umstrittenen Abgasversuchen an Affen zieht auch Daimler personelle Konsequenzen. Der Mitarbeiter, der den Autobauer im Vorstand der Lobbyorganisation EUGT vertreten hatte, werde mit sofortiger Wirkung freigestellt, teilte Daimler am Mittwoch mit. Das habe der Daimler-Vorstand entschieden. Am Dienstag hatte Volkswagen bereits seinen Cheflobbyisten Thomas Steg beurlaubt.

Airbus bringt kleinsten Langstreckenjet A321LR in die Luft

HAMBURG - Der europäische Flugzeugbauer Airbus nimmt mit dem Erstflug seines kleinsten Langstreckenjets Kurs auf ein weiteres Marktsegment. Das Flugzeug mit dem Namen A321LR hob am Mittwoch in Hamburg erstmals vom Boden ab, wie der Hersteller mitteilte.

VW-Flottenkunde Deutsche See verzichtet auf Berufung

BREMERHAVEN - Der VW -Großkunde Deutsche See hat die Berufung zur Schadenersatzforderung wegen der Abgasmanipulationen von Volkswagen zurückgezogen. Das Unternehmen sehe keine Möglichkeit auf eine Einigung, sagte eine Sprecherin der Deutschen See am Mittwoch. Volkswagen sei zu keinem Gespräch bereit, heißt es in einer Mitteilung.

ROUNDUP: Strauchelnder Möbelkonzern Steinhoff zeigt Ex-Chef an

KAPSTADT - Der in einem Bilanzskandal steckende und schwer angeschlagene Möbelkonzern Steinhoff hat den Ende 2017 zurückgetretenen Vorstandsvorsitzenden Markus Jooste angezeigt. Das erklärte die amtierende Aufsichtsratsvorsitzende Heather Sonn am Mittwoch in einer Parlamentsanhörung in Kapstadt. Das Unternehmen habe Joost bei der in Südafrika unter anderem für organisierte Kriminalität zuständigen Elite-Polizeieinheit der Hawks angezeigt.

ROUNDUP 2: Infineon startet ordentlich - und warnt wegen Euro-Anstieg

NEUBIBERG - Der Chiphersteller Infineon hat trotz rund laufender Geschäfte mit dem Gegenwind vom stärkeren Euro zu kämpfen. Weil die Gemeinschaftswährung gegenüber dem US-Dollar zuletzt deutlich zugelegt hat, kommt in der Umrechnung der weltweit vor allem in Dollar gehandelten Halbleiter weniger beim Dax -Unternehmen in Neubiberg an. Konzern-Chef Reinhard Ploss musste daher am Mittwoch die Erwartungen an die Entwicklung im Geschäftsjahr 2017/18 (Ende September) kappen.

ROUNDUP: Grünes Licht für Nord Stream 2 in deutschen Küstengewässern

STRALSUND - Der Bau der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2 hat eine weitere Hürde genommen. Das Bergamt Stralsund, das für die Genehmigung in den deutschen Küstengewässern zuständig ist, gab am Mittwoch grünes Licht für den Bau.

Ermittlungen gegen Mitarbeiter von Bosch-Tochter in den USA

STUTTGART - Im Zuge des Dieselskandals ermittelt die Stuttgarter Staatsanwaltschaft nun auch gegen Mitarbeiter des Autozulieferers Bosch in den USA. Gegen zwei namentlich bekannte Beschäftigte der Robert Bosch LLC in Farmington Hills im Bundesstaat Michigan sei ein Verfahren wegen des Verdachts der Beihilfe zum Betrug eingeleitet worden, teilte die Behörde am Mittwoch mit.

ROUNDUP: Auftragsflaute und Konzernumbau reißen Ericsson tief in Verlustzone

STOCKHOLM - Die Investitionszurückhaltung der Telekomkonzerne hat dem kriselnden Netzwerkausrüster Ericsson auch im Schlussquartal 2017 zu schaffen gemacht. Der Nettoumsatz fiel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12 Prozent auf 57,2 Milliarden schwedische Kronen (5,85 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Freitag in Stockholm mitteilte. Unter dem Strich stand ein Verlust von 18,9 Milliarden Kronen.

ROUNDUP: Santander steigert Gewinn dank gutem Lauf in Brasilien

SANTANDER - Ein starkes Geschäft in Brasilien und eine Erholung im Heimatmarkt haben der spanischen Großbank Santander einen Gewinnanstieg im vergangenen Jahr beschert. Der Überschuss sei um sieben Prozent auf 6,62 Milliarden Euro geklettert, teilte die Bank am Mittwoch in Santander mit. Das Ergebnis fiel damit besser aus als Experten erwartet hatten.

ROUNDUP: Trübes Geschäft bei H&M lässt Aktie einbrechen

STOCKHOLM - Der in jüngster Zeit in die Kritik geratene Modehändler Hennes & Mauritz (H&M) hat den höchsten Gewinnrückgang in sechs Jahren einstecken müssen. Der operative Gewinn fiel im abgelaufenen Geschäftsjahr (bis November) um 14 Prozent auf 20,6 Milliarden Schwedische Kronen (2,1 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Damit hatten Experten allerdings in etwa gerechnet.

ROUNDUP: Niederländische Großbank ING muss höhere Kosten verdauen

AMSTERDAM - Gestiegene Kosten haben die niederländische Großbank ING im Schlussquartal ausgebremst. Der Mutterkonzern der deutschen Direktbank ING Diba musste operativ einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen, nachdem die Ausgaben für Mitarbeiter, regulatorische Vorgaben und andere Dinge um annähernd 11 Prozent gestiegen waren. Zugleich schrumpfen die Erträge - also die gesamten Einnahmen - leicht gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

ROUNDUP: ArcelorMittal geht es so gut wie lange nicht - Dividende enttäuscht

LUXEMBURG - Der weltgrößte Stahlkonzern ArcelorMittal hat im vergangenen Jahr dank einer hohen Nachfrage so viel verdient wie seit vielen Jahr nicht mehr. Zudem ist der Konzern beim Abbau der Schulden nach Angaben vom Mittwoch fast am Ziel und traut sich nach zwei Jahren Pause auch wieder die Ausschüttung einer Dividende zu. Einige Analysten und Investoren zeigten sich jedoch von deren Höhe enttäuscht. Für die zuletzt gut gelaufene Aktie ging es im frühen Handel nach unten.

ROUNDUP: Infineon startet ordentlich - und warnt wegen Euro-Anstieg

NEUBIBERG - Der Chiphersteller Infineon hat trotz rund laufender Geschäfte mit dem Gegenwind vom stärkeren Euro zu kämpfen. Weil die Gemeinschaftswährung gegenüber dem US-Dollar zuletzt deutlich zugelegt hat, kommt in der Umrechnung der weltweit vor allem in Dollar gehandelten Halbleiter weniger beim Dax -Unternehmen in Neubiberg an. Konzern-Chef Reinhard Ploss musste daher am Mittwoch die Erwartungen an die Entwicklung im Geschäftsjahr 2017/18 (Ende September) kappen.

ROUNDUP: Sartorius lässt Probleme in Bioprozess-Sparte hinter sich

GÖTTINGEN - Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius sieht sich nach einem für den größten Unternehmensbereich Bioprocess Solutions schwierigen Jahr wieder in der Spur. 2017 hatte das Geschäft mit Technologien für die Herstellung von Biopharmazeutika unter Lieferengpässen und dem Abbau von Lagerbeständen bei einigen größeren Kunden zu kämpfen.

ROUNDUP: Der Hunger nach Speicherchips beschert Samsung Rekordgewinn

SEOUL - Das boomende Chip-Geschäft lässt den Gewinn des Technologieriesen Samsung weiter sprudeln. Der Überschuss stieg im vierten Quartal 2017 im Jahresvergleich um 73 Prozent auf 12,26 Billionen Won (9,2 Milliarden Euro), wie der Marktführer bei Smartphones, Speicherchips und Fernsehern am Mittwoch mitteilte. Das war der höchste Quartalsgewinn in der Geschichte des südkoreanischen Unternehmens. Der Umsatz kletterte um 24 Prozent auf die Rekordhöhe von 65,9 Billionen Won.

Weitere Meldungen -Leoni besetzt Chefposten extern - Finanzchef führt Firma übergangsweise -Switch-Konsole bringt Nintendo zurück ins Spiel -Nutzfahrzeughersteller Volvo verdient kräftig dank hoher Lkw-Nachfrage -Xerox wird von Fujifilm übernommen -Thomson Reuters verkauft Kerngeschäft an Blackstone -IG-Metall-Chef: Lassen uns mit Klagen nicht am Streik hindern -Sozialvereinbarung: Opel mit Beschäftigten im Werk Saragossa einig -Landgericht Hannover verhandelt 'A1 mobil'-Klage am 18. Mai -Aldi will Wohnungen in Berlin bauen -Papierfabrik Scheufelen meldet Insolvenz an -Hamburger Messegesellschaft legt beim Umsatz stark zu -Bauboom: Baden-Württemberg muss Abfall in andere Länder karren -VW will Verwendung von Affenstudie bei US-Prozess verhindern -Gerry Weber kämpft weiter mit Umsatzrückgängen -Philip-Morris-Chef will Kinder nicht rauchen sehen -Julius Bär mit mehr Gewinn - Anstieg der verwalteten Vermögen -Streik bei Schweizer Nachrichtenagentur sda geht weiter -Metall-Arbeitgeber klagen vor Gericht gegen ganztägige Warnstreiks -Britische Autoproduktion sinkt erstmals seit Wirtschaftskrise -Vedes investiert kräftig in Digitalisierung

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /tav

AXC0264 2018-01-31/15:26