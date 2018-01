NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Minus am Dienstag, dem stärksten Tagesverlust seit Monaten an den US-Börsen, zeichnet sich für den Start am Mittwoch eine moderate Erholung ab. Jedoch dürfte sich im Verlauf des Handels eher wenig tun, weil die meisten Anleger abwarten werden, was die US-Notenbanker mitzuteilen haben. Sie melden sich während des späten Handels zu Wort.

Eine Zinserhöhung dürften sie nicht parat haben, möglicherweise aber Hinweise darauf, ob es 2018 weiter nach drei Zinserhöhungen aussieht oder ob das Pendel angesichts der robusten Konjunktur und der allmählich anziehenden Inflation womöglich eher Richtung vier Erhöhungen ausschlägt. Seit der letzten Ratssitzung sei die Steuerreform verabschiedet worden, neue Wirtschaftsdaten seien robust ausgefallen, der Arbeitsmarkt zeige sich weiter stark, der Dollar habe sich abgeschwächt und die Rohstoffpreise seien gestiegen. Zusammengenommen deute dies auf eine straffere Geldpolitik hin, so Analysten. "Die Ära des billigen Geldes geht zu Ende", fasst Kathy Jones, Rentenexpertin beim Schwab Center for Financial Research zusammen.

Die mit einiger Spannung erwartete und im Tonfall Beobachtern zufolge überraschend konziliant ausgefallene erste Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation hat für die Finanzmärkte kaum neue Erkenntnisse gebracht und liefert insofern auch keine Impulse. Eher schon neue Konjunkturdaten aus China: Die Aktivitäten im dortigen verarbeitenden Gewerbe sind im Januar den zweiten Monat in Folge gesunken. Das deutet darauf hin, dass sich das Wachstum verlangsamt und passt in die Reihe jüngster Anzeichen einer Abschwächung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.

Gute ADP-Daten dürften nicht bewegen

Trotz der erwarteten Erholung schwelt im Hintergrund die Sorge vor einer Korrektur am Aktienmarkt. Zum einen weil die Kurse weltweit zuletzt schnell nach oben gelaufen sind, zum anderen wegen der dadurch erreichten hohen Bewertungen und außerdem, weil die Zinsen an den Anleihemärkten zuletzt stärker angezogen haben. Damit werden festverzinsliche Wertanlagen wieder zu Alternativen für Aktien, nachdem dies in den vergangenen Monaten und Jahren kaum der Fall war. Aktuell tut sich bei den US-Anleihen aber wenig. Die Zehnjahresrendite liegt mit 2,71 Prozent weiter auf dem am Montag deutlicher erhöhten Niveau.

Besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten des Dienstleisters ADP bewegen zunächst nicht. Die Zahl der Beschäftigten im US-Privatsektor ist im Januar um 234.000 gestiegen, deutlich stärker als die erwarteten 193.000. Wegen der praktisch bereits herrschenden Vollbeschäftigung spielen die Zahlen mittlerweile aber eher eine untergeordnete Rolle. Stärker im Fokus stehen Preisdaten, da diese für die weitere Richtung der Geldpolitik größere Bedeutung haben.

Xerox wird japanisch

Bei den Einzelwerten stehen Xerox im Fokus, nachdem die japanische Fujifilm Holdings angekündigt hat, einen Mehrheitsanteil an Xerox zu übernehmen. Dabei stehen Einsparungen und Stellenstreichungen bevor. An Fuji Xerox wird Fujifilm mit 50,1 Prozent eine Mehrheit halten. Die Xerox-Aktie bleibt aber weiter an der New Yorker Börse notiert. Xerox-CEO Jeff Jacobson wird diesen Posten auch bei dem neuen Unternehmen bekleiden. Außerdem bekommen aktuelle Xerox-Aktionäre eine Bardividende von insgesamt 2,5 Milliarden US-Dollar. Vorbörsenindikationen sehen Xerox auf Nadaq.com 4 Prozent höher.

Für Boeing geht es um 5,6 Prozent nach oben und dürfte damit als Schwergewicht den Dow beflügeln. Das aktuelle Plus entspricht fast 130 Dow-Punkten. Die hohe Nachfrage sowie die US-Steuerreform haben dem US-Flugzeugbauer im vierten Quartal einen Milliardengewinn beschert. Das Ergebnis übertraf die Erwartung der Analysten deutlich. 2018 sieht sich der Airbus-Wettbewerber weiter im Aufwind.

United Continental und American Airlines legen um bis zu 1,5 Prozent zu, angetrieben von Kaufempfehlungen der Analysten von Bernstein. Apple zeigen sich dagegen noch unbeeindruckt davon, dass BMO Capital Markets die Aktie auf "Marketperform" von zuvor "Outperform" gesenkt hat. Gut ein Viertel der Analysten, die die Apple-Aktie bewerten, stufen sie lediglich mit "Neutral" ein. BMO sieht bei den Durchschnittspreisen für Apples iPhones das Ende der Fahnenstange erreicht.

Peso-Kurs dank zahmem Trump im Plus

Während sich der Dollar zu Euro und Yen nach der Trump-Rede seitwärts bewegt, hat der mexikanische Peso angezogen. Marktexperten begründen das damit, dass Trump Mexiko in seiner Rede nicht stärker zur Zielscheibe gemacht habe. Der Bitcoin-Kurs hat sich nach dem Absturz am Vortag von über 11.000 auf unter 10.000 Dollar wieder gefangen. Nach einem frühen Tagestief von 9.601 kostet er wieder 10.207 Dollar. Unter Druck geraten waren die Kryptowährungen wegen diverser Regulierungsmaßnahmen, zuletzt machte die US-Börsenaufsicht Anstalten, das Geschäft mit Digitalwährungen genauer unter die Lupe zu nehmen. Außerdem verbietet Facebook neuerdings Werbung für digitale Währungen wie Bitcoin.

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,13 1,2 2,12 93,0 5 Jahre 2,51 0,3 2,51 58,5 7 Jahre 2,65 -0,1 2,65 40,3 10 Jahre 2,72 -0,1 2,72 27,5 30 Jahre 2,97 -0,6 2,97 -10,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:23 Di, 18:08 % YTD EUR/USD 1,2458 +0,43% 1,2438 1,2398 +3,7% EUR/JPY 135,70 +0,57% 135,24 134,92 +0,3% EUR/CHF 1,1633 +0,35% 1,1604 1,1589 -0,7% EUR/GBP 0,8794 +0,30% 0,8769 1,1399 -1,1% USD/JPY 108,92 +0,14% 108,72 108,83 -3,3% GBP/USD 1,4167 +0,11% 1,4184 1,4134 +4,8% Bitcoin BTC/USD 10.226,78 +0,93% 10.123,01 10.364,72 -28,80 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,20 64,5 -0,5% -0,30 +6,2% Brent/ICE 68,70 69,02 -0,5% -0,32 +3,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.342,97 1.338,59 +0,3% +4,38 +3,1% Silber (Spot) 17,23 17,14 +0,5% +0,09 +1,7% Platin (Spot) 1.004,90 997,00 +0,8% +7,90 +8,1% Kupfer-Future 3,22 3,19 +0,9% +0,03 -2,5%

