Die Sicherheitsvorkehrungen in Unternehmen reichen häufig nicht aus um erfolgreich gegen Hackerangriffen zu verteidigen. Weit über die Hälfte der deutschen Unternehmen zählt zu den Opfern.

Knapp 70 Prozent der Unternehmen und Institutionen in Deutschland sind nach Angaben des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in den Jahren 2016 und 2017 Opfer von Cyber-Angriffen geworden. In knapp der Hälfte der Fälle seien die Angreifer erfolgreich gewesen. Dabei hätten sie sich etwa Zugang zu IT-Systemen verschaffen können, die deren Funktion beeinflussten oder Internet-Auftritte von Firmen manipulierten, teilte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...