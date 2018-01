Frankfurt - Der schlechte Zustand der US-Winterweizenpflanzen bestimmte gestern die Preisentwicklung bei Weizen, so die Analysten der Commerzbank. Mit über 3% habe der Preis an der Börse in Kansas City besonders stark zugelegt. Dieser stelle auf "Red Hard Winter Wheat" ab, der in den USA den größten Anteil an der Produktion habe und der entsprechend bei den schlechten Pflanzenbewertungen eine Schlüsselrolle spiele.

