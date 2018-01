=== *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Januar *** 07:00 DE/Siltronic AG, Jahresergebnis, München *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 4Q, Espoo *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Jahresergebnis, Basel *** 07:15 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 4Q, Bilbao *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 4Q, Bagsvaerd *** 08:00 DE/Daimler AG, Jahresergebnis (09:00 Jahres-PK), Stuttgart *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 3Q, Newbury *** 08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 2017, Baar *** 08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 4Q, Den Haag *** 08:00 NL/Unilever NV, Jahresergebnis, Rotterdam 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 4Q 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Thema u.a. Familiennachzug von Flüchtlingen, Berlin 09:30 EU/EuGH, Urteil zu Luftfracht-Kartellen, Luxemburg *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 57,3 zuvor: 57,4 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,1 1. Veröff.: 58,1 zuvor: 58,8 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 61,2 1. Veröff.: 61,2 zuvor: 63,3 *** 10:00 DE/Bundesverband der Deutschen Luftverkehrs- wirtschaft (BDL), Vorstellung der Jahresbilanz der deutschen Luftfahrt (via Online-PK) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,6 1. Veröff.: 59,6 zuvor: 60,6 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 56,5 zuvor: 56,3 10:30 DE/ING-DiBa AG, BI-PK, Frankfurt *** 12:00 US/Dowdupont Inc, Ergebnis 4Q, Midland 12:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 3Q, Hangzhou 12:15 BE/EZB-Direktor Praet, Rede beim Cercle de Lorraine, Brüssel 13:00 US/Altria Group Inc, Ergebnis 4Q, New York 13:00 US/ConocoPhillips, Ergebnis 4Q, Houston 13:30 US/CME Group Inc, Ergebnis 4Q, Chicago 13:45 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q, Atlanta 14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 4Q, Purchase *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +3,0% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,0% gg Vq zuvor: -0,2% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 233.000 *** 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,4 1. Veröff.: 55,5 zuvor: 55,1 *** 16:00 US/Bauausgaben Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 58,5 Punkte zuvor: 59,7 Punkte *** 20:00 DE/CDU, CSU und SPD, Fortsetzung Koalitionsverhandlungen, Berlin *** 22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q, Seattle *** 22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 4Q, Mountain View *** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q, Foster City *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q, Cupertino *** - DE/Fortsetzung von ganztägigen deutschlandweiten Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie *** - US/Kfz-Absatz Januar ===

January 31, 2018

