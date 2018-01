Erst Allzeithochs am laufenden Band - dann der gemeinsame Rückschritt. Auch im NASDAQ 100. Mit verantwortlich: Gerüchte um Apple. Angebliche Produktionskürzungen beim iPhone X. Was ist dran, Anouch Wilhelms von der Commerzbank? Apple vor Rekordzahlen trotz Gerüchten um Produktionskürzungen beim iPhone X? Anouch Wilhelms von der Commerzbank sieht im Gespräch mit Antje Erhard bei Anlegern keinen Vertrauensverlust. US Titel und US Indizes seien stark gehandelt. Doch wohin treibt der Markt?