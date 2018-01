Halle (Saale) (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das Heranwachsen eines Kindes im Mutterleib zählt zu den faszinierendsten und prägendsten Erlebnissen überhaupt. Mit einer Schwangerschaft sind tiefe Empfindungen und große Erwartungen verbunden. Das wohl Wichtigste ist, dass das Baby gesund heranwächst. Aber auch eine andere Frage bewegt die werdenden Eltern: Wie sieht das Baby aus? babyinside3d, ein gemeinsames Projekt von Dr. Sven Seeger, Chefarzt der Geburtshilfe am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle (Saale) und Felix Thiele von der AV-Studio GmbH Halle ermöglicht erstmals, dieses kleine Wunder noch näher und greifbarer zu erleben.



Schon seit Jahren kann durch Ultraschall der Wunsch der Eltern auf erste vorgeburtliche Abbildungen des Kindes erfüllt werden. Doch selbst die sogenannten "3D-Bilder" hochmoderner Ultraschallgeräte sind am Monitor oder auf einem Bildausdruck nur zweidimensional. Es fehlt das Räumliche, Greifbare. Chefarzt Dr. Sven Seeger erklärt das Verfahren, das der Idee "babyinside3d" zugrunde liegt: "Wir nutzen dazu etablierte Techniken und verknüpfen diese innovativ mit speziell bearbeiteten Ultraschallbildvorlagen. Durch eine aufwändige Bildkorrektur und Bildbearbeitung werden aus klassischen 3D-Ultraschallbildausdrucken dreidimensionale, plastische Bildvorlagen modelliert. Diese werden mittels Lasergravur dreidimensional in einen Glaskubus übertragen. Im sogenannten 3D-Glascube entsteht eine faszinierende Tiefenwirkung, die das kleine Leben auf ganz neue Weise in realer Schönheit zeigt." Werdende Eltern können das Baby so buchstäblich glasklar in seiner Einzigartigkeit bewundern und Angehörigen und Freunde stolz zeigen, was in ihrem Leben das Wichtigste und Schönste sein wird.



Ab sofort ist das besondere Angebot für alle, die eine bleibende Erinnerung an die besondere Zeit der Schwangerschaft suchen, verfügbar. Ultraschallbilder können in einem Webshop hochgeladen werden, nach rund drei Tagen ist der Glascube fertig. Auch Bilder aus zurückliegenden Schwangerschaften sind geeignet. Die Bilder werden dazu einfach eingescannt und hochgeladen. Der Würfel kann in drei Größen bestellt und mit einer individuellen Textgravur versehen werden. Vor Auftragsannahme wird geprüft, ob die Bildvorlage für eine Modellierung geeignet ist. So wird sichergestellt, dass das Endergebnis die gewünscht hohe Qualität bietet.



Weiterführende Informationen unter www.babyinside3d.de und E-Mail info@babyinside3d.de.



OTS: AV-Studio Kommunikationsmedien GmbH Halle newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129453 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129453.rss2



Pressekontakte: Pressekontakt Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara: Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle (Saale) GmbH Unternehmenskommunikation und Marketing Jan-Stephan Schweda Telefon: (0345) 213 -40 23 E-Mail: s.schweda@krankenhaus-halle-saale.de



Pressekontakt AV-Studio Kommunikationsmedien: AV-Studio Kommunikationsmedien GmbH Halle (Saale) Felix Thiele (Geschäftsführer) Telefon: (0345) 20 999-0 E-Mail: info@babyinside3d.de