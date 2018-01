Das Vorzeigeprojekt von US-Präsident Trump sorgt für rote Zahlen bei Eli Lilly. Der Pharmakonzern machte im vergangenen Quartal einen Nettoverlust im einstelligen Milliardenbereich. Doch das soll sich schnell ändern.

Der Pharmakonzern Eli Lilly ist im vierten Quartal wegen der US-Steuerreform in die roten Zahlen gerutscht. Zum Jahresende fiel ein Nettoverlust von 1,6 Milliarden Dollar nach einem Gewinn von knapp 772 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum an, wie das US-Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Eli Lilly verbuchte eine Sonderaufwendung von 1,9 Milliarden ...

