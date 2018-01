Eine Studie der Werbeagentur Jung von Matt zeigt, wie hoch die Ansprüche der Stars in sozialen Netzwerken sind, wenn sie für Produkte werben sollen. Geld allein macht Influencer schon längst nicht mehr glücklich.

Der Kamerahersteller Olympus macht es, die Drogeriekette dm ebenfalls und McDonald's sowieso: Sie binden so genannten "Influencer" ("Beeinflusser") ein, um für ihre Produkte zu werben. Influencer nutzen ihre Bekanntheit in sozialen Netzwerken und kassieren für platzierte Werbebotschaften viele Tausend Euro. Eine dem Handelsblatt exklusiv vorliegende Studie der Hamburger Werbeagentur Jung von Matt / Sports in Kooperation mit den Firmen Brandnew und Facelift bbt zeigt: Auch wenn die Stars Geld kassieren, wünschen sich drei Viertel von 1200 befragten Influencern von den werbenden Marken außer der Bezahlung "gestalterischen Freiräume" bei der Produktpräsentation.

Das Werbegeschäft mit den Influencern ist umstritten. Auf der einen Seite ist der Begriff von einer Jury aus Sprachenwissenschaftlern diese Woche zum Anglizismus des Jahres gekürt worden. Andererseits machen unverschämte Anfragen selbst von kleinen Sternchen am Himmel der Social-Media-Stars Negativschlagzeilen. So platzte einem irischen Hotelier der Kragen, als eine junge Frau kürzlich unverfroren um mehrere kostenlose Übernachtungen bat und im Gegenzug werbende Beiträge in sozialen Netzwerken versprach.

Dennoch lassen sich Firmen nicht abschrecken. Sie wollen junge Blogger für ihre Kampagnen einbinden. Denn die Werbebotschafter haben oft sechs- oder siebenstellige Fanzahlen für ihre Youtube-Kanäle, Blogs oder Instagram-Accounts. Junge Menschen unter 30 Jahren surfen lieber durchs Internet, als sich auf klassische Medien wie TV, Radio und Print zu beschränken. Facebook statt Tagesschau, Spotify statt Radio, Netflix statt Pro Sieben: Für die Werbeindustrie bedeutet dies ein Umdenken. Werbeformen wie Influencer-Marketing gewinnen aus diesem Grund an Bedeutung.

Moritz Garth, 22, ist einer von ...

