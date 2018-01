Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung verlangt von den betroffenen deutschen Autoherstellern Details zu den jüngst bekannt gewordenen Abgastests bei Affen und Angaben über mögliche weitere solcher Tests. Vertreter der Autobranche sollen dazu am Mittwoch vor der Abgas-Untersuchungskommission im Verkehrsministerium aussagen.

"Heute findet bei uns im Hause eine Sondersitzung der Untersuchungskommission statt, um genau diese Thematiken aufzugreifen", sagte Ministeriumssprecherin Simone Buser bei einer Pressekonferenz in Berlin. An der Sitzung nähmen unter Leitung von Verkehrs-Staatssekretär Michael Odenwald "Vertreter der Autohersteller teil, die nach bisheriger Erkenntnis an der Studie beteiligt waren", erklärte sie. "Ziel ist es, dass die Automobilhersteller detailliert Stellung nehmen, und dass sie offen legen, ob es weitere Fälle von Abgastests gibt."

Laut einem Bericht der New York Times mussten 2014 bei einem Experiment in den USA zehn Affen Dieselabgase eines VW einatmen. Demnach sollen deutsche Autobauer das Experiment finanziert haben, um zu beweisen, dass die jüngsten Dieseltechnologien sauberer sind als ältere Modelle. Der Zeitung zufolge war die mittlerweile aufgelöste Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor (EUGT) für die Studie verantwortlich. Die EUGT war 2007 als unabhängiges Forschungsinstitut von BMW, Daimler, Volkswagen und Bosch gegründet worden.

