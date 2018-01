Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Continental von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 250 auf 285 Euro angehoben. Er sei davon überzeugt, dass der Automobilzulieferer mit Abspaltungen zusätzlichen Wert freisetzen wird, schrieb Analyst Edoardo Spina in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Am Ende werde es wenigstens drei börsengelistete Einheiten geben. Mit Details dazu rechnet der Experte bis zum Sommer./bek/ajx Datum der Analyse: 30.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0095 2018-01-31/16:03

ISIN: DE0005439004