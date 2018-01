Eine gemeinsame Einlagensicherung könnte den Bankensektor im Euro-Raum stabilisieren - wenn vorher Altlasten und Fehlanreize eliminiert werden.

Europa ist in Bewegung gekommen: Es mehren sich die Anzeichen, dass es 2018 tatsächlich zu ernsthaften Reformen der Währungsunion kommen könnte. Doch in einem Punkt sind die Fronten verhärtet: Deutschland wehrt sich vehement gegen eine gemeinsame europäische Einlagensicherung. Diese war eigentlich als dritte Säule der Bankenunion gedacht. Im Gegensatz zur europäischen Bankenaufsicht und dem einheitlichen Abwicklungsmechanismus für Pleitebanken wurde sie jedoch noch nicht implementiert.

Dabei ist die Grundidee einer gemeinsamen Einlagensicherung durchaus richtig. Sie soll den Einlegern im gesamten Euro-Raum die Gewissheit geben, dass sie selbst im Fall einer Schieflage ihrer Bank ihr Geld zurückerhalten. So soll verhindert werden, dass Kunden ihr Geld panikartig abheben, sobald Zweifel an der Zahlungsfähigkeit ihrer Bank aufkommen.

Derzeit wird die Einlagensicherung auf nationaler Ebene durch die Banken selbst finanziert, in der Regel über risikoabhängige Prämien. Kleinere Schieflagen lassen sich so abfedern. Bei größeren Krisen ist hingegen zu befürchten, dass die angesammelten Gelder nicht ausreichen. Nach den bestehenden europäischen Regeln sind die Einleger bis zu einer Höhe von 100.000 Euro pro Anleger und Kreditinstitut geschützt. Allerdings muss mittelfristig nur ein Betrag von 0,8 Prozent der geschützten Einlagen in den nationalen Sicherungsfonds fließen. Reichen die Mittel nicht aus, könnte der Staat einspringen und die Einlagen garantieren- wie in Deutschland im Herbst 2008.

