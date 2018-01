Die Jost AG (ISIN: DE0006216401) will den Aktionären die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 30 Cent je Aktie vorschlagen. Im Vorjahr gingen die Anteilsinhaber leer aus. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 4,22 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 7,10 Euro. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2017 Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 1,282 Mio. Euro. Die Erlöse liegen unter den ...

