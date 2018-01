ArcelorMittal hat heute seine Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Zudem blickt man optimistisch auf dieses Jahr. ArcelorMittal rechnet mit einer Belebung der Nachfrage. Der weltweite Verbrauch werde in diesem Jahr wohl um 1,5 bis 2,5 Prozent anziehen, so der Stahlkonzern. Mehr zum Trading-Tipp des Tages erfahren Sie hier von Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.