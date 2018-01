Bremen (ots) - Die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA geht mit einer veränderten Aufteilung der Geschäftsbereiche in die Zukunft. Ab dem 1.2.2018 verantwortet die dreiköpfige Geschäftsführung der Grün-Weißen unter neuen Bezeichnungen folgende Themengebiete:



Klaus Filbry



Vorsitzender der Geschäftsführung Kaufmännischer Geschäftsführer Zuständig für: Finanzen, Vertrieb, Kommunikation und Marketing



Frank Baumann



Geschäftsführer Fußball Zuständig für: Lizenzspieler-Bereich und Leistungszentrum



Dr. Hubertus Hess-Grunewald



Geschäftsführer Organisation & Sport Zuständig für: Allgemeine Verwaltung, Vereinsangelegenheiten, Infrastruktur, Personal, Recht, Sicherheit, Fanbetreuung, Frauenfußball, Handball, Tischtennis, Schach



Der SV Werder Bremen bittet alle Redaktionen, Partner und Verbände die neuen Titel und Verantwortlichkeiten zu berücksichtigen.



