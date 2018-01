NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwei schwachen Tagen stehen die Kursampeln an der Wall Street zur Wochenmitte wieder auf grün. Ein von den Anlegern gefeierter Boeing-Ausblick gab eine positive Marschrichtung für den Dow Jones Industrial vor, der am Ende der ersten Handelsstunde um 0,70 Prozent auf 26 260,19 Punkte stieg. Am Vortag hatte er noch den größten Tagesverlust seit Mai vergangenen Jahres erlitten.

Während der größte Belastungsfaktor - ansteigende Renditen am Anleihemarkt - am Mittwoch verblasste, lässt der Jobaufbau in der Privatwirtschaft der USA Gutes erwarten für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Alle Augen sind nun am Abend auf den nächsten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed gerichtet. Besonders im Rampenlicht steht die Sitzung auch, weil es die letzte unter der Leitung von Janet Yellen ist.

Auch die übrigen Indizes erholten sich am Mittwoch ein Stück weit von ihren jüngsten Verlusten. Für den breit gefassten S&P 500 ging es um 0,33 Prozent auf 2831,80 Punkte bergauf. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte rund ein halbes Prozent auf 6966,48 Zähler zu./tih/stk

