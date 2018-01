Einen angestammten Firmensitz zu verlassen, ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Viele Betriebe im Elektrohandwerk stehen jedoch in ihrer Unternehmensentwicklung irgendwann vor der Frage, ob man weiter wachsen und trotzdem gut organisiert arbeiten will oder lieber klein und fein in der Innenstadt präsent sein muss. Elektro Kossmann in Moers nutzte diese Phase um richtig durchzustarten. Die Zustände am alten Standort in der Stadt Moers waren nicht mehr haltbar.

Es kam vor, dass ein Lieferant die Abfahrt des Kundendienstes verhinderte, weil zu wenig Platz auf dem Hof war. Auch die Räumlichkeiten reichten für das gesunde Wachstum des Elektrohandwerksbetriebes längst nicht mehr aus. Also entschlossen sich die Geschäftsführer Thomas Lanisnik und Rainer Kossmann (Bild?2), im Gewerbepark Genend in Moers einen neues Firmengebäude zu errichten.

Bestes Licht am Arbeitsplatz

Obwohl das Gebäude mit großen Fenstern sehr viel Tageslicht für die Büroräume ...

Den vollständigen Artikel lesen ...