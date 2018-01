Der Anteil des Ökostroms im deutschen Strommarkt nimmt stetig zu und lag Ende Oktober 2017 bei etwa 38?% (Bild?1). Windenergie und Photovoltaik stellen dabei den Löwenanteil. Da auch die Erzeugungskosten für Ökostrom weiter sinken, wird der Eigenverbrauch von Solar, BHKW- oder Windstrom immer lukrativer.

Wer seinen in der eigenen Anlage erzeugten Strom selbst verbrauchen will, muss die Energie möglichst vor Ort nutzen. Elektrische Energie wird so nicht mehr nur ungesteuert ins Stromnetz eingespeist. Dazu müssen die Erzeuger auf lokaler Ebene mit Speichersystemen und weiteren Sektoren, wie Heizung, Lüftungs- und Klimatechnik oder E-Mobilität gekoppelt sein. Damit dieser Verbrauch optimal im Sinne eines hohen Eigenverbrauchs von Solarstrom vonstatten geht, ist ein Energiemanagement notwendig.

Dabei spielen zwei Aspekte eine Rolle. Während es auf Netzebene darum geht, das Stromnetz nicht durch zuviel eingespeisten Ökostrom zu überlasten, soll eine Eigenverbrauchsanlage so wenig wie möglich elektrische Energie in das Netz einspeisen. Die eine Richtung des Enegiemanagements zielt also eher auf das Einspeisemanagement, die andere auf die Eigenverbrauchserhöhung. Beide Maßnahmen dienen letztendlich aber dem gleichen Ziel, der Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energien am Gesamtstromverbrauch.

Sektorkopplung für Netzbetreiber wichtig

Maßnahmen zur Netzstabilisierung bei erhöhtem Ökostromaufkommen oder die Ausfallzahlungen für Anlagenbetreiber bei Leistungsabsenkung treiben die Netzkosten weiter in die Höhe und lagen 2017 bei knapp 1?Mrd.?€.

Wer wundert sich nicht, der an einem windigen Tag durch Norddeutschland fährt und viele Windräder stillstehen sieht? Fehlende Netzkapazitäten lassen die Windräder anhalten und über das EEG werden die Windparkbetreiber für ihre Einspeiseverluste entschädigt. Doch die Zeiten ändern sich.

Mehr und mehr werden Möglichkeiten geschaffen, überschüssigen Ökostrom durch die sogenannte Sektorkopplung aus dem Netz zu nehmen. Die Speicherung elektrischer Energie durch Umwandlung in thermische Energie oder in Gas entlastet die Stromnetze und sorgt für weniger Standzeiten von Windparks oder Abregelungen von PV-Einspeisung. Deshalb sehen viele Experten in der Sektorkopplung eine große Bedeutung. Voraussetzung hierfür ist jedoch der schnelle und massive Ausbau von Netzkapazitäten.

Dann könnte beispielweise an stürmischen Tagen der Windstrom von der Küste gezielt dazu genutzt werden, um Wärmepumpen in den Ballungsgebieten zu betreiben und so überschüssigen Ökostrom thermisch zu speichern. Ähnliches ist möglich mit der Beladung von Elektroautos oder der Stromspeicherung in Batteriespeichern (Bild?2).

Kommunikation möglich machen

Wie in Bild?2 ebenfalls zu sehen ist, stellt die Kommunikationsfähigkeit zwischen den Energiesektoren eine zentrale Eigenschaft dar. Im Anlagenschema ist daher der Energiezähler eine entscheidende Komponente. Mit dem Messstellenbetriebsgesetz wurde der Einbau von Smart-Metern in Ökostromanlagen 2016 auf den Weg gebracht. Solaranlagenbetreiber mit einer Anlagengröße ab 7?kW müssen Smart-Meter nachrüsten. Das betrifft hierzulande rund eine Million Anlagenbetreiber.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...