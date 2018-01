Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf ISIN Name Ab dem Anmerkungen

US92931L4014 WPCS International Inc. 31.01.2018 US26210U1043 WPCS International Inc. 01.02.2018 Tausch 4:1

US0537341093 Avinger Inc. 31.01.2018 US0537342083 Avinger Inc. 01.02.2018 Tausch 40:1