Die BASF betreibt am Verbundstandort Ludwigshafen eine Verbrennungsanlage, in der feste, pastöse und flüssige Abfälle von BASF-Betrieben am Standort verbrannt werden. Die dabei entstehenden Rauchgase werden über einen mehrstufigen Prozess gereinigt und dabei unter anderem durch Rauchgaswäscher geleitet. Diese Rauchgaswäscher enthalten glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK), die nicht überhitzen dürfen. Daher müssen die Rauchgase auf maximal 85 °C abgekühlt werden, um eine Beschädigung der Rauchgaswäscher zu vermeiden.

Anhand einer Risikobewertungsmatrix, in der sowohl die Auftretenswahrscheinlichkeit als auch das mögliche Schadensausmaß berücksichtigt wird, wurde festgestellt, dass eine Absicherung der Rauchgaswäscher gegen Übertemperatur gemäß SIL2 nach IEC 61508 erforderlich ist.

Neben dem Schutz von Menschen und Umwelt war der BASF auch daran gelegen, längere Stillstandzeiten der Verbrennungsanlage zu vermeiden. Daher wurde das Sicherheitssystem so ausgelegt, dass sowohl ein hohes Maß an Sicherheit als auch eine hohe Verfügbarkeit gewährleistet sind.

Gesamtsystem erfüllt SIL3

In der Umsetzung etablierte die BASF ein Gesamtsystem zur Absicherung des Rauchgaswäschers, das SIL3 erfüllt. Dieses Gesamtsystem besteht unter anderem aus folgenden Komponenten:

Sensorik zur Temperaturmessung: Es werden 3 Sensoren in redundanter Konfiguration 2oo3 ("two out of three") eingesetzt. Diese Konfiguration gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit und eine hohe Verfügbarkeit.

Notwasserbehälter: Das Wasser soll die Notkühlung sicherstellen. Es steht unter Vordruck, sodass es im Notfall bei Öffnen der Armaturen automatisch in den Rauchgaswäscher gepresst wird, ohne eine Pumpe zu benötigen. Die Armaturen sind in 1oo2 ("one out of two") für redundantes Öffnen ausgeführt.

Abschaltung des nachgeschalteten Saugzuges bei Übertemperatur.

Drei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...