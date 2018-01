Der Euro hat am Mittwoch im späten europäischen Handel gegenüber dem US-Dollar weiter im Plus notiert. Kurz nach 16.00 Uhr stand er bei 1,2356 Dollar. In der Früh ist er noch bei 1,2420 Dollar gehandelt worden.Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten lagen mehrheitlich über den Erwartungen: Nach Zahlen des Arbeitsmarktdienstleisters ...

Den vollständigen Artikel lesen ...