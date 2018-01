Bad Marienberg - Die Piccor AG hatte in den zurückliegenden Jahren unter dem Namen Picam-Gruppe laut eigenen Angaben mehr als 300 Mio. Euro bei Privatanlegern eingesammelt, so die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...