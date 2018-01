Liebe Leser,

in den USA schreitet die Zinswende weiter voran und Marktteilnehmer rechnen in diesem Jahr mit zwei Zinsschritten. Die Inflation hat im Euroraum und zuletzt auch in Deutschland einen starken Impuls geliefert, sodass nun auch eine Zinsanhebung in der Eurozone diskutiert wird. Steigende Zinsen könnten sich wiederum negativ auf die Immobilienpreise auswirken, denn damit würden die Kreditzinsen steigen.

