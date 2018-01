Lieber Leser,

Freeport McMoRan hat in der vergangenen Woche die durchaus positiven Ergebnisse per viertes Quartal sowie das Jahr 2017 bekannt gegeben. Netto verdiente das Unternehmen mit 750 Mio. US-Dollar deutlich mehr. Der Gewinn je Aktie verdoppelte sich im vierten Quartal 2017 gegenüber dem Vorjahresquartal und stieg um 50 % gegenüber dem dritten Quartal 2017. Der Umsatz lag um 13,63 % über dem des Vorjahres und 16,27 % über dem des dritten Quartals 2017. In beiden Fällen hat man den ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...