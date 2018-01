Zürich (ots) - Swiss International Air Lines ist im Höhenflug.

Markus Binkert, Kommerzchef von Swiss, sagt im Interview mit der

«Handelszeitung»: «Für Swiss war 2017 ein sehr gutes Jahr.» Grund

seien «die gute Konjunkturlage und die fortschreitende Konsolidierung

der Airline-Branche in Europa sowie der tiefere Ölpreis». Und: «Seit

Bestehen von Swiss ist dies sicherlich eines der besten Ergebnisse.»

Zudem sagt Binkert: «Der Durchschnittsertrag pro Passagier war in den

vergangenen Jahren in Europa rückläufig. Auf der Kurzstrecke

resultierte ein Minus pro Jahr von bis zu 7 Prozent. 2017 konnten wir

den Rückgang stoppen.» Konkrete Geschäftszahlen meldet die

Fluggesellschaft im März.



Zur Kritik, dass Lufthansa und Swiss vor allem durch die Insolvenz

von Air Berlin profitierten, sagt Binkert: Das Ende von Air Berlin

habe sich «zwar positiv ausgewirkt für Swiss, jedoch wird dieser

Effekt in der Öffentlichkeit überschätzt. Wir hatten schon seit

Anfang 2017 einen guten Lauf.» Die Intensität der Kritik habe ihn

überrascht, «denn unsere Preisgestaltung hat sich nicht verändert.

Aber wenn kurzfristig bis zu 60 000 Sitzplätze am Tag bei Air Berlin

wegfallen, sind die günstigen Angebote durch die weggefallenen

Kapazitäten naturgemäss schneller verkauft.»



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90