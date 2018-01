Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 01. Februar 2018 (Woche 5)/31.01.2018



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck



Vom Leben auf dem Dorf - der Film "Landrauschen" hat beim Max Ophüls Filmfestival in Saarbrücken gleich drei Preise abgeräumt - warum eigentlich?



Körper, Geist und Seele - die bildstarken Arbeiten von Mwangi Hutter - ein Treffen mit dem Künstlerpaar in Ludwigshafen.



Was ist ein Menschenleben wert? Wie steht es um unser Wertesystem? Der Dokumentarfilm "Playing God" - ab 8. Februar im Kino.



Was ist neu an der Neuen Musik? Ein Probenbesuch beim ECLAT Festival in Stuttgart!



Freitag, 02. Februar 2018 (Woche 5)/31.01.2018



Für SR wurde Erst-Sendedatum gestrichen, bearbeitete Fassung)!



18.50 (VPS 18.49) SR: Wir im Saarland - Die Reportage 24 Stunden für Pauli!



Samstag, 03. Februar 2018 (Woche 6)/31.01.2018



Für RP geänderten Beitrag beachten!



18.05 (VPS 18.04) RP: Die SWR-Reportage Vo Kuh hila - Unterwegs mit dem Rinder-Friseur Erstsendung: 28.10.2017 in SWR RP



Sonntag, 04. Februar 2018 (Woche 6)/31.01.2018



Für BW + RP geänderten Beitrag beachten!



05.50 (VPS 05.49) BW+RP: Die SWR-Reportage Vo Kuh hila Unterwegs mit dem Rinder-Friseur Erstsendung: 28.10.2017 in SWR RP



Dienstag, 06. Februar 2018 (Woche 6)/31.01.2018



Für SR wurde Erstsendedatum gestrichen!



06.30 (VPS 06.29) SR: Wir im Saarland - Die Reportage (WH von FR) 24 Stunden für Pauli!



Donnerstag, 08. Februar 2018 (Woche 6)/31.01.2018



Für SR nachgeliefertes Erstsendedatum beachten!



18.50 SR: Wir im Saarland - Das Magazin



Erstsendung: 02.03.2017 in SR



Freitag, 09. Februar 2018 (Woche 6)/31.01.2018



Für SR nachgeliefertes Erstsendedatum beachten!



08.20 SR: Wir im Saarland - Das Magazin (WH von DO) Erstsendung: 02.03.2017 in SR



Samstag, 10. Februar 2018 (Woche 7)/31.01.2018



Nachgeliefertes Erstsendedatum beachten (Ersatzsendung, da keine Sendung am Vortag im Ersten)!



08.45 ARD-Buffet



Leben & genießen Erstsendung: 30.01.2018 in Das Erste



Donnerstag, 22. Februar 2018 (Woche 8)/31.01.2018



Für BW geänderte Moderation beachten!



20.15 BW: zur Sache Baden-Württemberg! Das Politikmagazin fürs Land mit Stephanie Haiber



Donnerstag, 22. Februar 2018 (Woche 8)/31.01.2018



Für SR Zusatz "extra" im Sendetitel beachten / Sendung ist nicht live!



20.15 SR: SAAR3 extra



Das Saarlandmagazin



Für SR Zusatz "extra" im Sendetitel beachten!



04.40 SR: SAAR3 extra (WH) Das Saarlandmagazin



Montag, 26. Februar 2018 (Woche 9)/31.01.2018



Für RP geänderten Beitrag beachten! Beitrag ist kein Tagestipp mehr!



18.15 (VPS 18.14) RP: MENSCH LEUTE Die Soldatin - eine Frau will an die Front



Neuen Tagestipp beachten!



Tagestipp



20.15 Land - Liebe - Luft Wenn die Familie die Firma ist Die Leute vom Hofgut Sachsen-Wagner



Dienstag, 06. März 2018 (Woche 10)/31.01.2018



07.00 Planet Schule



Entscheide Dich! Viel Mode für wenig Geld - Ist das fair? Erstsendung: 13.02.2015 in WDR Folge 5/5



Ebru und Selvi verbringen ihre Freizeit am liebsten mit Shoppen. Fast ihr gesamtes Taschengeld fließt in neue Klamotten. Es macht ihnen Spaß neue Styles auszuprobieren und diese auf ihren Modeblogs zu präsentieren. Für die beiden Mädchen ist es wichtig, cool auszusehen und so auch leichter in der Clique akzeptiert zu werden.



Die neuen Teile, die sich Ebru und Selvi kaufen, sind oft in China, Bangladesch oder anderen Billiglohnländern gefertigt. Das erkennen die Mädchen an den Etiketten in den Kleidern. Doch in letzter Zeit häufen sich die Meldungen aus diesen Ländern: Näherinnen und Arbeiter werden schlecht bezahlt, Fabriken stürzen ein, Menschen müssen sterben.



Ebru und Selvi fragen sich, ob sie die Zustände mit dem Kauf der günstig produzierten Klamotten unterstützen. Sollen sie aufs Shoppen verzichten? Hat das überhaupt einen Einfluss? Oder können die Mädchen beruhigt weiter einkaufen? Ebru und Selvi suchen eine Antwort.



Mittwoch, 07. März 2018 (Woche 10)/31.01.2018



Tagestipp



18.15 BW+RP: made in Südwest Immer unter Strom - Die Firma Ziehl-Abegg in Künzelsau



Die Ventilatoren der Firma Ziehl-Abegg laufen weltweit in Klimaanlagen, in Umluftherden, in Be- und Entlüftungen von Küchen, Bädern, Ställen. Die Firma aus Künzelsau gehört zu den Marktführern auf dem Gebiet der Luft- und Antriebstechnik.



Eigentlich wollte Arno Walz Landwirt werden. In einer Fabrik sitzen und an Geräten feilen, während draußen die Sonne scheint? Mittlerweile arbeitet er seit mehr als 30 Jahren bei Ziehl-Abegg und sagt, dass er seine Entscheidung nie bereut habe. Auch seine Tochter Nadine ist seit einigen Jahren als Mechatronikerin bei dem Hersteller tätig, der Ventilatoren, Lüftungssysteme und Motoren weltweit produziert und verkauft. Gebäude werden mit Ventilatoren der Firma gekühlt oder geheizt, aber auch Rotorblätter von Windrädern mit Hilfe der Technik vor dem Vereisen geschützt. Nadine Walz ist in der Forschungsabteilung von Ziehl-Abegg in Künzelsau tätig. Sie will Ventilatoren noch effizienter machen, so dass sie mehr leisten, weniger Energie verbrauchen und vor allen Dingen leise sind. Dabei haben sich die Forscher des Unternehmens die Eule zum



Vorbild genommen. Sie fliegt so leise, dass man sie kaum hört. Kann man das auf einen Ventilator übertragen? Ziehl-Abegg arbeitet auch an Elektromotoren. Die Firma will damit Busse für den Nahverkehr ausstatten. Das Besondere ist, dass der Motor in der Radfelge untergebracht ist. Der Bus braucht daher keinen eigenen Motorraum mehr und fährt energiesparend. Wird diese Technik unsere Umwelt leiser machen?



Die SWR-Reihe "made in Südwest" stellt wirtschaftliche Spitzenleistungen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in den Bereichen Industrie, Handwerk, Dienstleistung und Forschung vor. Oft geht es um mittelständische Familienbetriebe, die mit einem Nischenprodukt weltweit vertreten sind. Die Filme stellen die Menschen und ihre Geschichte vor, die hier arbeiten und diese Spitzenleistungen ermöglichen.



