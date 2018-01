"Auf dem japanischen Markt, der hohe technische Anforderungen und Flexibilität in Verbindung mit großer Zuverlässigkeit voraussetzt, ist Energieeffizienz ein entscheidendes Argument", erklärt Matthias Gernhuber, Head of Area Sales & Product Management Asia Pacific der KHS Corpoplast. Bei der Kaufentscheidung stand somit eine hohe Leistung bei gleichzeitig möglichst niedrigem Energieverbrauch im Vordergrund. Die energieeffiziente Inno-PET Blomax Serie IV, die in Japan 48.000 PET-Flaschen/h produziert, entsprach den Hygieneanforderungen, die für Milchgetränke von Meiji notwendig sind.

