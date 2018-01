NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Anteilsscheine von Boeing sind am Mittwoch nach guten Zahlen für das Schlussquartal und einem optimistischen Ausblick in neue Höhen vorgedrungen. In der Spitze waren die Papiere des Flugzeugbauers und Rüstungskonzerns erstmals in ihrer Geschichte etwas mehr als 360 US-Dollar wert. Zuletzt rückten sie an der Dow-Spitze noch kräftig um 5,70 Prozent auf 356,97 Dollar vor.

Ein Produktionsrekord und die US-Steuerreform haben dem Luftfahrt- und Rüstungskonzern 2017 den höchsten Gewinn seiner Geschichte beschert. Im laufenden Jahr will Konzernchef Dennis Muilenburg bei Absatz und Gewinn noch höher hinaus. Goldman-Experte Noah Poponak lobte nicht nur das vierte Quartal, sondern auch die Zielmarken für 2018, die in vielerlei Hinsicht besser als erwartet seien./tih/tos

