Gegenstand ist ein 480-MW-Projekt auf der japanischen Insel Ukujima, das seit 2014 von Kyocera, von Kyudenko Corporation und der Mizuho Bank in Erwägung gezogen wird. Mit der Aufnahme von 5 weiteren Partner kündigt die Gruppe nun an, dass dieses Projekt in eine neue Phase eingetreten ist. Die weiteren Partner sind: SPCG Public Company Limited, Tokyo Century Corporation, Furukawa Electric Company Limited, ...

