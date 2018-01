Berlin (ots) - Die Koalitionsverhandlungen für eine Neuauflage der Großen Koalition gehen in die letzte Runde. Bernd Riexinger, Parteivorsitzender von Die Linke, stellt fest: "Wer in den kommenden vier Jahren soziale Gerechtigkeit erkämpfen will, muss dies gegen die GroKo durchsetzen." Gerechtere Löhne und Steuern: Was erwartet die Bürger? Wie sieht ein gutes Gesundheitssystem für alle Versicherten aus? Wie wollen CDU/CSU und SPD dafür sorgen, dass die Mietenexplosion gestoppt wird? Und geht soziale Gerechtigkeit überhaupt mit der GroKo?



Darüber diskutiert Michel Friedman mit Caren Lay, Stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Die Linke, und Jan-Marco Luczak, Obmann im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz der CDU im Bundestag.



"Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf WELT



Die komplette Sendung im Internet unter: www.welt.de/studiofriedman



