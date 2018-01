Zürich (ots) - Die Finanzbranche wirft der Finanzmarktaufsicht

(Finma) seit Jahren einen übertriebenen Regulierungseifer vor. Nun

fordern diverse Bankenvertreter vom Bundesrat, die Strukturen der

Aufsichtsbehörden zu überarbeiten. «Es ist für alle

Finanzmarktakteure äusserst wichtig, dass die Rollenverteilung

zwischen Bundesrat, Parlament und Aufsicht überarbeitet wird»,

erklärt ein Sprecher des Verbands der Kantonalbanken auf Anfrage der

«Handelszeitung». Die aktuelle Situation sei unbefriedigend. Auch die

Bankiervereinigung sieht Handlungsbedarf: «Die Verantwortlichkeiten

in der Finanzmarktregulierung müssen geklärt werden», erklärt eine

Sprecherin. Eine ungebremste Fortsetzung der Regulierungsdynamik sei

schädlich.



Im Parlament wurden letztes Jahr nicht weniger als acht

finmakritische Vorstösse eingereicht. Im Dezember hiess der

Nationalrat eine Motion gut, die eine klare Trennung zwischen

Finanzmarktaufsicht und Politik verlangt. Zugleich fordert die

Wirtschaftskommission des Nationalrats in einem weiteren Vorstoss,

dass die Finma sich auf ihre Kontrollfunktion konzentrieren und ihre

Regulierungstätigkeit stoppen müsse.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90