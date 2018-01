Zürich (ots) - Der interimistische CEO Reiner Pichler zieht sich

als Chef des Surseer Wäscheherstellers Calida zurück. Er wird künftig

die gesamte Calida Gruppe mit den Marken Calida, Aubade, Oxbow, Eider

und Lafuma leiten. Ihm folgt ein Chef für den Wäschehersteller nach.

«Wir sind in den Endverhandlungen», sagt Pichler zur

«Handelszeitung».



Der Posten des Finanzchefs wurde nach dem Abgang von Thomas

Stöcklin im Jahr 2017 vakant. In den nächsten Wochen will Pichler

einen Nachfolger vorstellen: «Ende Februar schliessen wir den Prozess

mit dem Verwaltungsrat ab, im März geben wir den neuen CFO bekannt.»



Zusätzlich zu den Personalrochaden baut Calida sein

Online-Geschäft weiter aus. Waren 2016 nur 3 Prozent des

Calida-Umsatzes von 370 Millionen Franken online, waren es 2017

bereits 8 Prozent. «In diesem Jahr wird es zweistellig», kündigt

Pichler an. Calida lässt sich die Online-Expansion etwas kosten.

Pichlers Investitionen inklusive der Akquisition des deutschen

Online-Händlers Reich Online Services liegen laut eigenen Angaben im

zweistelligen Millionenbereich. Calida-Chef Pichler dazu: «Wir werden

weiter investieren, aber in die bestehenden Marken.» Zukäufe weiterer

Marken und Labels schliesst Pichler aus. Und er wolle sich auf Europa

konzentrieren.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erahlten Sie unter Tel: 058 269 22 90