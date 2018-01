Liebe Leser,

das Ende des Bullenmarktes ist abzusehen, die Korrekturen bei den DAX-Werten sind mit Händen deutlich zu greifen und dennoch jagen die Anleger diesen Unternehmen hinterher, in der Hoffnung, das neue Allzeithoch doch noch zu erreichen, welches nur noch 2 Prozent entfernt liegt. Aber was folgt anschließend? In der Regel eine heftige Korrektur mit starker Abwärtsbewegung und die 2 Prozent Gewinn sind schneller pulverisiert, als man den Stopp Loss setzen kann. Wie wäre es stattdessen ... (Stefan Klotter)

