FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Mittwochnachmittag ins Minus gedreht und hat zuletzt 0,23 Prozent auf 13166,73 Punkte eingebüßt. Auch für den EuroStoxx 50 ging es abwärts in die Verlustzone. Er verlor 0,17 Prozent auf 3600,66 Zähler. Als Belastungsfaktor erwiesen sich mal wieder die steigenden Renditen der Bundesanleihen sowie der einmal mehr im Vergleich zum US-Dollar wieder starke Euro. Die Gemeinschaftswährung wurde am späteren Nachmittag mit 1,2462 Dollar gehandelt.

Zudem sorgt die Zinssitzung der Fed am Abend für zunehmende Nervosität. Die US-Notenbank rückt mit ihrer Zinsentscheidung in den Fokus. Analysten rechnen zur letzten Zinssitzung unter der Fed-Vorsitzenden Janet Yellen zwar nicht mit einer Änderung des US-Leitzinses, doch Yellen könnte "noch einmal verbal die geldpolitischen Schrauben anziehen", schließt Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets nicht aus./ck/tos

ISIN DE0008469008 EU0009658145

